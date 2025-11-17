MyunMoon Pharm vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MyunMoon Pharm hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 17,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -24,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49,86 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,98 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at