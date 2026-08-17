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17.08.2026 06:31:29
MyunMoon Pharm: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MyunMoon Pharm hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 37,00 KRW gegenüber 103,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,21 Milliarden KRW – ein Plus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MyunMoon Pharm 48,76 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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