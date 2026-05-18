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18.05.2026 06:31:29
MyunMoon Pharm zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MyunMoon Pharm hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 24,00 KRW gegenüber -58,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 48,00 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,87 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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