MyunMoon Pharm zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MyunMoon Pharm hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 24,00 KRW gegenüber -58,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 48,00 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,87 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at