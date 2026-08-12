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12.08.2026 06:31:29
N-able LLC Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
N-able LLC Registered lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 138,2 Millionen USD – ein Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem N-able LLC Registered 131,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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