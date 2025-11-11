|
N G Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
N G Industries stellte am 08.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 INR, nach 8,85 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat N G Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40,5 Millionen INR im Vergleich zu 43,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
