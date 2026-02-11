N G Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

N G Industries hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 42,9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at