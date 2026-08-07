N R Agarwal Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

N R Agarwal Industries äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,55 INR. Im Vorjahresviertel waren 9,72 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat N R Agarwal Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,47 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at