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15.05.2026 06:31:29
N R Agarwal Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
N R Agarwal Industries hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 8,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -4,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat N R Agarwal Industries mit einem Umsatz von insgesamt 6,05 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 29,99 Prozent gesteigert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 25,68 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 10,37 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat N R Agarwal Industries im vergangenen Geschäftsjahr 21,45 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte N R Agarwal Industries 16,45 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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