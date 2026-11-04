N R Agarwal Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

N R Agarwal Industries äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,18 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,69 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at