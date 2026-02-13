N R Agarwal Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

N R Agarwal Industries gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

N R Agarwal Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,48 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,48 INR je Aktie gewesen.

N R Agarwal Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,63 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at