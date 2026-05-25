N R International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

N R International lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,580 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei N R International ein EPS von -0,010 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at