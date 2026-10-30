N1 hf stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

N1 hf lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,51 ISK präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,52 ISK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,15 Milliarden ISK – ein Plus von 8,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem N1 hf 47,09 Milliarden ISK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at