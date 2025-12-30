N26 Aktie
WKN DE: N26000 / ISIN: NET000N26000
|
30.12.2025 11:31:20
N26-Mitgründer Maximilian Tayenthal räumt Posten vorzeitig
Die Berliner Neobank hat das Ausscheiden des Mitgründers Maximilian Tayenthal bereits zum 31. Dezember bekanntgegeben. Eigentlich hätte er noch etwas länger bleiben sollen. Per April übernimmt dann der frühere Technologiechef der UBS als alleiniger CEO von N26.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
