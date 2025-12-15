N26: UBS-Manager Dargan soll Thayenthal als CEO folgen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Neufassung nach N26-Personalie ---------------------------------------------------------------------

Nachdem die deutsche Finanzaufsicht Bafin wegen gravierender Mängel bei der Online-Bank N26 ein umfassendes Maßnahmenpaket angeordnet hat, will die Bank auch mit einem neuen CEO reagieren. UBS-Technologiechef Mike Dargan soll Anfang April 2026 zur von Wienern in Berlin gegründeten N26 wechseln, um Maximilian Tayenthal nachzufolgen. Die Bafin muss das laut N26 noch genehmigen. Aus einer Meldung der awp/sda ging hervor, dass Dargan die UBS per Jahresende verlässt.

Dargan werde als CEO der N26 Bank SE sowie der N26 SE auf den aus Österreich stammenden Mitgründer und Co-CEO Maximilian Tayenthal sowie Marcus Mosen folgen. Mosen war erst seit heurigem September ebenso Co-CEO und zuvor seit 2022 N26-Aufsichtsratschef. Er war Mitgründer Valentin Stalf nachgefolgt, der aufgrund von Druck der Aufsicht die Führungsspitze heuer verließ.

Zusätzliche Eigenmittel und Co

Zuvor war bekanntgeworden, dass die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen die N26 angeordnet hat, um eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Dazu zählen die Einsetzung eines Sonderbeauftragten und zusätzliche Eigenmittelanforderungen. Zudem darf die Bank in den Niederlanden kein Neugeschäft mehr mit Hypothekenkrediten betreiben, hieß es.

Grund für die Anordnungen sind die Ergebnisse einer Sonderprüfung aus dem Jahr 2024 sowie der Prüfung des Jahresabschlusses für dasselbe Jahr, teilte die Bafin am Montag mit. Dabei habe die Aufsicht gravierende Mängel insbesondere im Risiko- und Beschwerdemanagement sowie in der Organisation des Kreditgeschäfts festgestellt. Das Institut habe damit gegen die Vorgaben des Kreditwesengesetzes verstoßen. Darüber hinaus untersagte die Bafin die Verbriefung von Forderungen aus dem Hypothekengeschäft. Die Anordnungen sind bereits rechtskräftig.

N26 will Struktur und Prozesse anpassen

N26 erklärte grundsätzlich, man stehe in engem und konstruktivem Austausch mit den Aufsichtsbehörden sowie dem Sonderbeauftragten. Das Unternehmen treibe die Umsetzung der Maßnahmen in den kommenden Monaten aktiv voran. Dazu zählten Anpassungen der Governance-Struktur sowie der Prozesse und Kontrollmechanismen. Alle relevanten Bereiche arbeiteten seit Anfang 2025 an einer zügigen Umsetzung.

Geldwäschepräventionsthema

Die Online-Bank steht seit längerem wegen Defiziten in der Geldwäscheprävention und im Risikomanagement in der Kritik der Aufsicht. Der Druck der Bafin hatte im August bereits zu einem Umbau an der Führungsspitze geführt: Der österreichische Mitgründer Stalf kündigte damals seinen Rückzug aus dem Vorstand an. Zuvor hatte die Finanzaufsicht die Aufnahme von Neukunden bei N26 begrenzt und wegen verspätet gemeldeter Geldwäsche-Verdachtsfälle ein Bußgeld von 9,2 Mio. Euro verhängt.

Am Montagabend gab N26 dann bekannt, dass der Aufsichtsrat des Unternehmens Dargan zum neuen Chief Executive Officer der N26 Bank SE sowie der N26 SE ernannt habe. Er werde seine Rolle Anfang April 2026 antreten. "Seine Ernennung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die BaFin."

Tayenthal tritt "zuversichtlich" zurück

"Ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel in meiner beruflichen Laufbahn zu beginnen", wurde Dargan in einer N26-Aussendung zitiert. Er wolle Vertrauen und exzellente Kundenergebnisse für eine vollständig digitale Bank gewährleisten. Tayenthal, Mitgründer und Co-CEO von N26 sagte, er trete zuversichtlich zurück und verwies auf die Kompetenz Dargans. Dieser sei eine ideale Besetzung für die weitere Entwicklung. Auf die neuesten Vorgaben der Bafin ging die Bank in ihrer Aussendung zur Personalie nicht ein.

Dragan stand vor Verlust von Agenden bei UBS

Der Schritt Dargans hatte sich laut der Schweizer Nachrichtenagentur awp/sda bereits vor ein paar Wochen angebahnt. Ende Oktober war nämlich bekannt geworden, dass Bea Martin per Anfang 2026 die Position als Group Chief Operating Officer bei der SChweizer Großbank antreten wird. Dragan hätte dabei lediglich noch den Technologieteil behalten.

