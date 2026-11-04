N2N Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

N2N Technologies hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at