N2N Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

N2N Technologies hat am 08.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,60 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 8,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,6 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,7 Millionen INR.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,640 INR beziffert. Im Vorjahr waren 7,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,32 Prozent auf 13,36 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 14,11 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at