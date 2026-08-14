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14.08.2026 06:31:29
N2N Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
N2N Technologies veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,39 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 54,35 Prozent auf 1,5 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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