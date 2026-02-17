|
17.02.2026 06:31:28
N2N Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
N2N Technologies hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,150 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte N2N Technologies einen Umsatz von 3,4 Millionen INR eingefahren.
