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23.11.2026 06:31:29
Nabaltec präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nabaltec veröffentlichte am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,390 EUR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 51,4 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 48,6 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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