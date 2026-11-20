Nabors Industries Aktie
WKN: 662778 / ISIN: BMG6359F1032
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20.11.2026 22:45:03
Nabors Industries: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Nabors Industries (NYSE:NBR) reported third-quarter adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) of $246 million. Higher fleet utilization and disciplined debt reduction give the company clear financial flexibility to expand internationally without overextending its balance sheet.
Three things management said stand out.
Transferring unassigned drilling equipment from North America to expanding international fields lets the company secure long-term contracts without buying new hardware. This rotation strategy increases earnings on existing equipment without demanding capital expenditure.
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