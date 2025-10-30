Nabors Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nabors Industries präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 16,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 818,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 731,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at