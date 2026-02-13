Nabors Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nabors Industries hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -6,670 USD je Aktie vermeldet.

Nabors Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 797,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 729,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,39 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -22,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Nabors Industries 2,93 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at