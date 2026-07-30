Nabors Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nabors Industries äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -2,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,710 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 814,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 832,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at