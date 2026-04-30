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30.04.2026 06:31:29
Nabors Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nabors Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nabors Industries ein EPS von 2,18 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 783,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 736,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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