Nabors Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nabors Industries hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nabors Industries ein Ergebnis je Aktie von 16,85 USD vermeldet.

Nabors Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 872,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 818,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at