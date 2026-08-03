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03.08.2026 06:31:29
Nabtesco hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nabtesco hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Nabtesco im vergangenen Quartal 529,5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nabtesco 580,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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