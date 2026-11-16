Nabtesco legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nabtesco äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nabtesco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 523,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 363,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at