Nabtesco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nabtesco hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 38,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nabtesco 43,89 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,41 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nabtesco einen Umsatz von 53,57 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at