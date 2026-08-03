Nabtesco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nabtesco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 59,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nabtesco 26,87 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Nabtesco 84,37 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at