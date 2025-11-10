Nac: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nac lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 7,35 JPY gegenüber 7,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 14,31 Milliarden JPY, gegenüber 15,20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at