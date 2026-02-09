Nac gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nac gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,85 JPY, nach 22,29 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,32 Prozent auf 14,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nac 16,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at