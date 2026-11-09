Nac stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nac veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Nac hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,35 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 14,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at