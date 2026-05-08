NACCO Industries A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NACCO Industries A präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 62,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at