NACCO Industries A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NACCO Industries A hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 61,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at