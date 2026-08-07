NACCO Industries A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NACCO Industries A hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

NACCO Industries A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 72,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at