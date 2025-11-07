NACCO Industries B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NACCO Industries B hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,25 Prozent auf 76,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at