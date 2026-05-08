NACCO Industries B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NACCO Industries B äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NACCO Industries B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 62,8 Millionen USD im Vergleich zu 65,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at