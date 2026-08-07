NACCO Industries B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NACCO Industries B hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 72,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 68,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at