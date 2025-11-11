Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
11.11.2025 07:20:00
Nach 15 Jahren: Facebook nimmt externe Like- und Kommentar-Buttons offline
15 Jahre lang gehörte der Like-Button von Facebook zu einem festen Bestandteil des Internets. Nun steht das Ende an, am 10. Februar soll er verschwinden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
