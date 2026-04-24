Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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24.04.2026 16:38:19
Nach 30 Jahren ist nun Schluss: Porsche trennt sich endgültig von Bugatti
Nach fast drei Jahrzehnten löst sich Porsche von Bugatti. Man wolle sich auf das Kerngeschäft konzentrieren, heißt es aus der Chefetage. Oder sind es doch die finanziellen Einbußen der letzten Zeit, die zu diesem Schritt führten?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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