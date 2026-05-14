Nach 90-Prozent-Rally: Wie viel Potenzial steckt noch in Infineon?

Nach einer beeindruckenden Aufholjagd markiert die Infineon-Aktie ein neues Mehrjahreshoch. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist das Papier trotz technischer Überhitzungssignale noch ein Kauf?

• KI-Boom treibt Infineon auf Mehrjahreshoch• Analysten erhöhen ihre Kursziele deutlich• Technische Überhitzungssignale nehmen zu

35,78 Euro kostete die Infineon-Aktie noch am 20. März 2026 - am Donnerstag wurde sie auf XETRA bei 68,07 Euro gehandelt und legte damit zum Vortag weitere 5,76 Prozent zu. Seit dem Jahrestief hat sich die Aktie damit um fast 90 Prozent vorgekämpft und dabei insbesondere von der positiven Branchenstimmung profitiert. Diese dynamische Aufwärtsbewegung katapultierte das Papier auf ein neues Mehrjahreshoch und macht den Münchner Halbleiterkonzern zum mit Abstand besten DAX-Wert des laufenden Jahres.

KI-Boom und Prognoseanhebung als fundamentale Treiber

Der Hauptgrund für die euphorische Stimmung unter den Anlegern liegt in der starken Positionierung von Infineon innerhalb der KI-Wertschöpfungskette. Anfang Mai legte das Unternehmen Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vor, die mit einem Umsatz von 3,812 Milliarden Euro die Erwartungen erfüllten. Viel entscheidender war jedoch die Anhebung der Jahresprognose: Dank des boomenden Geschäfts mit Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren peilt das Management für 2026 nun einen Rekordumsatz von über 16 Milliarden Euro bei einer Segmentergebnis-Marge von rund 20 Prozent an. Experten betonen, dass sich der KI-Trend zusehends von reinen Grafikprozessoren auf die für den Betrieb notwendige Leistungselektronik ausweitet, was Infineon direkt in die Hände spielt.

Erholung im Automotive-Sektor und neue Strukturen

Parallel zur KI-Rally zeichnet sich eine deutliche Stabilisierung im wichtigen Geschäft mit der Automobilindustrie ab. Der Halbleiteranteil pro Fahrzeug steigt durch die zunehmende Vernetzung und den Ausbau softwaredefinierter Architekturen kontinuierlich an. Infineon konnte hier zuletzt einen verbesserten Auftragseingang verzeichnen. Um diese Potenziale künftig noch effizienter zu nutzen, kündigte CEO Jochen Hanebeck eine Verschlankung der Konzernstruktur an. Ab dem vierten Geschäftsquartal 2026 wird die Anzahl der Segmente von vier auf drei (Automotive, Power Systems und Edge Systems) reduziert, was die operative Agilität erhöhen und die Kostenbasis optimieren soll.

Analystenreaktionen: Kursziele eilen dem Markt hinterher

Angesichts der massiven Kursgewinne sehen sich viele Analystenhäuser gezwungen, ihre Einschätzungen in hohem Tempo nach oben zu korrigieren. Während Institute wie JPMorgan und Jefferies ihre Kursziele bereits in den Bereich von 74 bis 75 Euro angehoben haben, signalisiert auch die US-Investmentbank Goldman Sachs mit einem Ziel von 75 Euro weiteres Aufwärtspotenzial. Dennoch mahnen erste technische Indikatoren zur Vorsicht. Mit einem Stand von 67 Euro hat sich die Aktie weit von ihrer 200-Tage-Linie entfernt, was häufig ein Signal für eine kurzfristige Überhitzung darstellt. Investoren fragen sich zunehmend, ob die ambitionierten Margenziele von 20 Prozent auch bei möglichen Schwankungen im globalen Marktumfeld im zweiten Halbjahr Bestand haben werden.

Worauf Anleger achten sollten: Dynamik vs. Bewertung

Die aktuelle Rally ist fundamental gut untermauert, doch das Chance-Risiko-Verhältnis wird nach dem 90-prozentigen Anstieg anspruchsvoller. Für einen Neueinstieg könnte es sich lohnen, eine technische Konsolidierung abzuwarten, da die Aktie derzeit viele positive Nachrichten bereits eingepreist hat. Die langfristige Story bleibt durch die Verknüpfung von Energiewende , E-Mobilität und KI-Infrastruktur jedoch eine der spannendsten Wachstumsgeschichten im europäischen Technologiesektor.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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