Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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22.06.2026 08:06:12
Nach Abstrafung von Alibaba: China verhängt Exportkontrollen gegen US-Rüstungsfirmen
Neben seltenen Erden drosselt China seine Ausfuhren an den amerikanischen Verteidigungssektor. Behörden dürfen außerdem bei bestimmten US-Firmen nicht mehr bestellen. Peking reagiert damit auf eine "unerhörte" Einstufung eigener Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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