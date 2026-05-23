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Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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23.05.2026 13:07:00

Nach Abstürzen der 737 Max: Boeing muss LOT keinen Einnahmeausfall bezahlen

Nach zwei Abstürzen mussten Boeing-Flugzeuge des Typs 737 Max monatelang am Boden bleiben. Die Fluggesellschaft LOT wollte sich daraufhin fehlende Einnahmen zurückholen. Es geht um viel Geld.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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