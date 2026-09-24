DNA Aktie
WKN DE: A2DG44 / ISIN: FI4000062385
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24.09.2026 13:54:00
Nach Analyse von DNA-Datenbanken: Claude soll neues Enzymsystem entdeckt haben
Anthropic hat die erste Entdeckung aus seinem neuen Biotech-Labor verkündet: Die bislang unbekannte Sequenz ART soll Ähnlichkeiten zu Crispr aufweisen.
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