Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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26.07.2026 15:10:00
Nach Angriff von OpenAI-KI: US-Politiker fordern Kill-Switch für KI-Modelle
Eigenständig und ungewollt griffen OpenAIs KIs eine bekannte Webseite erfolgreich an. US-Politiker fordern jetzt drastische Maßnahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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