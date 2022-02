Nach Angriff von Russland: Elon Musk gibt Starlink in der Ukraine frei

A A Drucken

Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt die von Russland angegriffene Ukraine mit seinem Satelliten-Internetdienst Starlink.

"Der Starlink-Dienst ist jetzt in der Ukraine aktiv. Weitere Terminals unterwegs", schrieb Musk am Samstag (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter . Er kam damit einer entsprechenden Bitte des ukrainischen Ministers für Digitalisierung, Vize-Premier Mychajlo Fedorow, nach. Dieser hatte sich über Twitter direkt an Musk gewandt. In Reaktion auf Musks Antwort bedankte sich Fedorow bei dem US-Amerikaner auf Twitter und bei "jedem", der die Ukraine unterstütze. /ln/DP/stk HAWTHORNE (dpa-AFX)

Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images/Getty Images,Tesla Motors,Jason Merritt/Getty Images for Tesla,ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images