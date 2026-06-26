OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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26.06.2026 07:08:00
Nach Auf und Ab der SpaceX-Aktie: OpenAI könnte Börsengang verschieben
Anfang des Monats hat OpenAI Unterlagen für einen Börsengang eingereicht, nun wird intern offenbar gebremst. Verantwortlich ist wohl auch die Bilanz von SpaceX.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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