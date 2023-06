Nach Aufstand: Verkehr von Moskau Richtung Süden bleibt eingeschränkt

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem Ende des Marschs der Privatarmee Wagner von Rostow am Don nach Moskau ist der Verkehr auf der Fernverkehrsstraße zwischen beiden Städten weiterhin beeinträchtigt. Die Behinderungen beträfen das Moskauer Umland und das südlich davon gelegene Gebiet Tula, teilte die Straßenaufsichtsbehörde Awtodor am Sonntag auf ihrem Telegram-Kanal mit. In anderen Regionen wurden die Beschränkungen nach Behördenangaben inzwischen aufgehoben, so dass die Straße dort frei ist.

Im Machtkampf zwischen der Privatarmee Wagner und der russischen Führung waren mehrere Kolonnen gepanzerter Fahrzeuge der Söldner am Samstag aus Rostow Richtung Moskau gefahren. Um den Vormarsch zu bremsen, errichteten die regionalen Behörden eilig Straßensperren und rissen mancherorts auch die Straßen auf. Auf Vermittlung von Belarus' Machthaber Alexander Lukaschenko brachen die Söldner den Aufstand am Abend ab. Nach Angaben von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin geschah dies rund 200 Kilometer vor Moskau. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern werden, ist unklar./bal/DP/nas