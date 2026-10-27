Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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27.10.2026 16:51:01
Nach Auftritt mit Trump: Eklat um Audi-Boss: VW schaltet Kommentare im Intranet ab
Die Ankündigung eines neuen US-Werks sollte für Audi eine Erfolgsmeldung sein. Doch der gemeinsame Auftritt von Konzernchef Döllner mit US-Präsident Trump sorgt innerhalb des Volkswagen-Konzerns für heftigen Unmut.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
27.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.10.26
|VW-Aktie in Rot: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer mit Alternativplan für Zwickau (dpa-AFX)
|
27.10.26
|DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|68,05
|-0,80%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,42
|-0,96%
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