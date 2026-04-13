Bertelsmann Aktie
WKN DE: 522994 / ISIN: DE0005229942
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13.04.2026 20:36:47
Nach Ausstieg von Edeka : Bertelsmann beerdigt Deutschland-Card zum Jahresende
Mit der Deutschland-Card sammeln Kunden jahrelang Rabatte in Supermärkten und Drogerieketten. Doch das Unternehmen schreibt rote Zahlen - verschärft durch Edekas Wechsel zu Konkurrent und Marktführer Payback. Nun zieht der Bertelsmann-Konzern Konsequenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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